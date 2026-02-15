Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kafkas Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışında birlik ve dayanışma mesajı verdi. 'Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz' diyen Büyükkılıç, Kayseri'nin her alanda büyümeye devam ettiğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kafkas Derneği tarafından yapımı tamamlanan yeni dernek binasının açılış ve kermes programına katılarak önemli mesajlar verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve şehir protokolünün yer aldığı programda konuşan Büyükkılıç, Çerkes vatandaşlarla yıllardır güçlü bir gönül bağı içerisinde olduklarını ifade etti.

Şehir protokolünün yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel zenginliğine dikkat çekerek birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Yıllardır et ile tırnak gibi oldukları Çerkes hemşehrileri ile Kafkas Derneği yeni hizmet binasının açılışında bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki önemine işaret ederek, 'STK'larımız bu şehrin sosyal dokusunu güçlendiren en önemli yapı taşlarıdır. Kültürünü yaşatan, gelecek nesillere aktaran her çalışmayı kıymetli buluyoruz' dedi.

Konuşmasında Kayseri'nin turizm ve ekonomi alanındaki yükselişine de değinen Büyükkılıç, Erciyes'in bereketiyle şehrin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, 'Erciyes her zamanki gibi bembeyaz örtüsünün arasında bereketi getiriyor. Şu ana kadar 2,5 milyona yakın ziyaretçi geldi. Sadece ocak ayında havaalanımıza 230 bin ziyaretçinin geldiği ifade ediliyor. Şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor' diye konuştu.

Program sonunda yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, 'Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz. Hayırlı, uğurlu olsun' sözleriyle konuşmasını tamamladı.