İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin spor okullarında kış dönemi 22 Eylül’de başlıyor. 13 tesiste, 25 farklı branşta düzenlenecek eğitimler için devam eden kursiyer kayıtları 8-14 Eylül, yeni kayıtlar ise 15-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin spor okulları kış dönemine 22 Eylül’de başlıyor. Hafta içi grupları 22 Eylül, hafta sonu grupları ise 27 Eylül itibarıyla derslere başlayacak. Devam eden kursiyer kayıtları 8-14 Eylül, yeni kayıtlar ise 15-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitimler 14 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Uzman eğitmenler ve antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerde; basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, taekwondo, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga ve yüzme gibi çok sayıda branşta kurslar düzenlenecek. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için basketbol ve yüzme eğitimleri ücretsiz olacak. Haziran ayında tamamlanan yaz spor okullarına yaklaşık 16 bin İzmirli katılım göstermişti.

Katılımcılar; Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası, Bornova Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi, Bayraklı Çiçek Halı Saha, Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda eğitimlere katılabilecek.

ÜCRETSİZ SPOR OLANAKLARI

Celal Atik Spor Salonu’nda sağlıklı yaşam ve özel öğrenciler için basketbol, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ve Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası’nda futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda sağlıklı yaşam, Can Çağnay Spor Salonu’nda güreş, Pazaryeri Spor Sahası’ndaki tüm branşlar ve Bornova Havuz İzmir’de özel gereksinimli bireyler için yüzme eğitimleri ücretsiz olacak.