İzmir'de su ve altyapı yatırımları hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 2025 yılının ilk 9 ayında 30 ilçede toplam 3 milyar 211 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. 248 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşenirken, 360 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yenilendi.

İZMİR (İGFA) - 'Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi', 'İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Altyapı', 'Çevreye Duyarlı Atık Su Yönetimi' çerçevelerinde çalışmalarını sürdüren İZSU, 2025 yılının ilk 9 ayında önemli yatırımlara imza attı.

Küresel iklim krizi ve kuraklık tehdidinin en çok hissedildiği kentlerden biri olan İzmir'de, altyapı yatırımlarıyla su kaynaklarını koruma yolunda kritik adımlar atıldı. İZSU Genel Müdürlüğü, 9 ayda 3 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptı. 248 kilometre yeni içme suyu hattı döşenirken, 360 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yenilendi. Böylelikle birçok noktaya sağlıklı içme suyu ulaştırılırken kayıp-kaçak oranı düşürüldü. Yeni içme suyu kaynakları tesis etme çalışmaları kapsamında 78 su kuyusu açıldı.

Arıtma tesislerindeki büyük kapasite artışları, kuraklığa karşı alınan önlemler ve altyapı çalışmalarıyla İzmir'in geleceği güvence altına alınıyor. İZSU 2025 yılında Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yaklaşık 3 kat artırarak günde 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe çıkardı. 450 milyon liralık yatırımla Torbalı'daki Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artış çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Açılışı için gün sayılan tesiste günde 25 bin metreküp atık su arıtılacak. İzmir'in en büyük üçüncü arıtma tesisi Küçük Menderes Havzası'ndaki kirlilik riskinin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıyor.

TEMİZ KÖRFEZ İÇİN GÜÇLÜ ADIM

Körfez'in yeniden nefes alması amacıyla yürütülen çalışmalar, 2025'te hız kazandı. Çiğli Arıtma Tesisi'nin dördüncü fazının inşaatı ile birlikte tesisin kapasitesi arttı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin atık su arıtmada lideri olan İzmir'in arıtma altyapısı, körfez ekosisteminin korunmasında büyük rol oynuyor. Ayrıca Körfez tarama çalışmalarında da 9 ayda 400 bin metreküplük tarama yapıldı ve Körfez'in temizliğine yönelik büyük bir adım daha atıldı.

BİRLEŞİK SİSTEM AYRIŞTIRILIYOR VE SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

İzmir'in her noktasını modern altyapıya kavuşturmak için kesintisiz çalışan İZSU Genel Müdürlüğü, birleşik sistemle çalışan yağmur suyu ve atık su kanallarını ayrıştırma çalışmalarına da devam ediyor. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa'da devam eden çalışmalar kapsamında en çok taşkın problemi yaşanan muhtelif bölgelerde toplam 26 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su hattı ayrıştırıldı. Devam eden çalışmalarla birlikte hem hatlardaki yük hafifletilerek Körfez'in temizliğine katkı sağlanacak hem de aşırı yağışlardaki su baskınlarının önüne geçilecek.

İZSU Genel Müdürlüğü, hem öz kaynaklarıyla hem de Dünya Bankası kredileriyle yapacağı büyük altyapı yatırımlarının yanı sıra, metropol ilçelerde yer alan atık su hatlarının da yenilemeye devam ediyor. İlk 9 ayda 88 kilometre atık su hattı imalatı ile bakım-onarımı yapılırken, 921 kilometre uzunluğunda kanal hattı temizlendi. İZSU'nun yatırımları Dünya Bankası kredisi ile ihaleleri tamamlanan üç büyük yatırımla hız kazanacak. Yeni kent merkezi olarak öne çıkan Çınarlı, Ege, Umurbey, Adalet mahalleleri ve çevresi ile Konak-Karabağlar bölgesinde yapılacak olan yatırımlarla yüzbinlerce kişinin yaşadığı büyük bir bölgenin altyapı sorunu çözülecek.

İZSU yetkilileri, raporda öne çıkan yatırımların yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin su hakkını da güvence altına almak için yapıldığını vurguladı. Kent genelinde yürütülen projeler, İzmir'i 'iklim değişikliğine uyum sağlayan, sürdürülebilir ve çevre dostu bir şehir' konumuna taşımayı amaçlıyor. Kentin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen projeler, İzmir'in gelecekte yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli bir şehir olması için atılmış en güçlü adımlardan biri olacak.