İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İZBAN’da 90 dakika uygulamasının kaldırılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Uygulamanın TCDD ile ortaklık nedeniyle kaldırıldığını belirten Yıldır, TCDD’nin yüzde 50 hisseyi alması halinde 90 dakika aktarma sisteminin yeniden başlayabileceğini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, AK Partili İzmir milletvekillerinin İZBAN’daki 90 dakika aktarma uygulamasının kaldırılmasına yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

İzmir’de otobüs, vapur, metro ve tramvayda 90 dakika uygulamasının devam ettiğini vurgulayan Yıldır, TCDD ile yarı yarıya ortak olunan İZBAN’da zarar edildiğini ve bu kararın İzmir halkına duyulan sorumlulukla alındığını ifade etti.

“ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR”

Yıldır, “90 dakika kaldırılıyor” söyleminin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, ortaklıkta mali yükün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendiğini, ancak karar alma yetkisinin TCDD’de olduğunu söyledi. “TCDD, belediyeyi sıkıntıya sokacak şekilde ilgisiz davranıyor. Tren gecikmelerinin yüzde 90’ı TCDD kaynaklı sinyalizasyon ve ray bakım sorunlarından kaynaklanıyor. Çift başlılık ortadan kalkmalı; ya tüm yetki ve hisseler belediyeye devredilmeli ya da TCDD, belediyenin yüzde 50 hissesini almalı. Bu durumda 90 dakika uygulaması İZBAN’da yeniden başlayabilir” dedi.

“TCDD’NİN KİRA ZAMMI YÜZDE 300”

Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay göreve gelmeden üç ay önce TCDD’nin İZBAN için kira ücretine yüzde 300 zam yaptığını belirterek, “Belediyenin iyi niyeti suistimal ediliyor. Bu, İzmir halkına haksızlıktır. AK Partili milletvekillerini, hükümetin bu uygulamaları karşısında İzmirlinin yanında olmaya davet ediyoruz. Siyasi polemikler yerine halkın çıkarlarını savunun” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mağdur edildiğini ve bu durumun asıl zararının İzmirlilere olduğunu vurgulayan Yıldır, TCDD’nin tutumunu değiştirmesi veya hisse devriyle sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.