Bursa Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi ülkemize büyük acılar yaşatan 17 Ağustos depreminin 26’ıncı yıl dönümünü unutmayarak anma programı düzenledi. 26 yıl önce bugün Marmara depreminde hayatını kaybeden 50 bine yakın kişi rahmetle yad edildi. BURSA (İGFA) - Bursa'da Soğanlı Millet Bahçesi’nde Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini 26’ın yıl dönümü anma programına Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediyesi Birim Müdürleri, Bursa’da görev yapan arama kurtarma birimleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26’ıncı yıl dönümünün ilk saatlerinde başlayan anma programında depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Anma programının katılanlar Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Millet Bahçesi’ne yerleştirilen içinde 63 farklı kalemde afet müdahale ve insani yardım malzemesi bulunan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu gezme imkanı buldu. Ayrıca düzenlenen programda Osmangazi Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Engelli Bireyler Afet Destek Haritası Projesi” tanıtıldı. Bu proje sayesinde engelli bireylerin adresleri (isimler gizli tutulmak kaydıyla) harita üzerinde farklı renk ve sembollerle işaretlendi. Olası bir depremde arama kurtarma ekipleri, seslenmeleri duyamayan engelli bireylere hızla ulaşabilecek, hareket edemeyen bir vatandaş öncelikli olarak tahliye edebilecek, görme engelli bireyler güvenli alanlara yönlendirilecek ve yatalak vatandaşların durumundan anında haberdar olunacak.

AFETLERE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, DAYANIŞMAMIZ VE HAZIRLIĞIMIZDIR

26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 gecesi hepimizin hayatı değiştiğini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, afetlere karşı hazırlığın hayat kurtardığını vurguladı. Osmangazi’nin yoğun yapılaşması nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirten Yılmaz, yapı güvenliği ve müdahale kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

''Bu kapsamda Soğanlı Mahallesi’nde “Engelli Bireyler Destek Haritası Projesi” başlatıldı. Engelli bireylerin adresleri, isimler gizli tutulmak kaydıyla harita üzerinde sembollerle işaretlendi. Böylece olası bir afette ekipler, engelli vatandaşlara hızlı ve doğru şekilde ulaşabilecek.

Ayrıca Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk olan Afet ve Acil Durum İstasyonları kurulmaya başlandı. İlk istasyon Soğanlı’da hizmete girdi. 30 metrekarelik bu istasyonda 63 farklı kalemde afet müdahale ve insani yardım ekipmanı bulunuyor. Planlamaya göre, her mahalleye en az bir istasyon yerleştirilecek.'' dedi.

Bursa ve Osmangazi’de tek olan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu Osmangazi Belediyesi’nin mahallelerine yerleştirdiğini ifade eden Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederim. İlklerin belediye başkanı başkanımla çok ilkler yaşadım. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz, çok güzel çalışıyor. Bugün burada 17 Ağustos depreminin 26’ıncı yıl dönümünü unutmayarak anma için bir araya geldik. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Sevgi Baysal, Engelli Bireyler Afet Destek Haritası Projesi’nin tanıtımını yaptı.