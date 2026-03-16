Antalya'nın Akseki ilçesinde bir yaban keçisi ve bir yaban tavşanı vurduğu belirlenen 3 kişiye toplam 1 milyon 42 bin 720 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, avda kullanılan tüfeklere el konuldu.

ANTALYA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bir Yaban Keçisi ve bir Yaban Tavşanı vurduğu belirlendi.

İlgili mevzuat kapsamında şahıslara toplam 1 milyon 42 bin 720 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve kaçak avcılıkla mücadelede taviz verilmeyeceğini bildirdi.