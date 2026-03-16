Avrupa Birliği, mineral yağ aromatik hidrokarbonları (MOAH) için bazı gıdalarda uygulanacak maksimum limitlerin belirlenmesine yönelik taslak tüzüğü üye ülkelerin görüşüne sundu. Düzenlemenin 2026'nın ikinci yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından mineral yağ aromatik hidrokarbonları (MOAH) için bazı gıdalarda uygulanacak maksimum limitlerin belirlenmesine yönelik bir düzenleme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Buna göre, MOAH içeriğine ilişkin sınır değerleri belirlemeyi amaçlayan taslak tüzük üye ülkelerin görüşüne sunuldu.

Söz konusu düzenlemenin değerlendirme sürecinin ardından 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Açıklamada, Türkiye'de ise gıdalardaki bulaşanlara yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının mevcut mevzuat kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Bulaşanlar Genel Talimatı doğrultusunda gıda zincirindeki tüm tarafların sorumluluklarının belirlendiği ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.