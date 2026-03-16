Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı trenlerde ek seferler ve ana hat ile bölgesel trenlere ilave vagonlar koyarak toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık AŞ, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gitti.

Yapılan açıklamaya göre, 19, 22 ve 23 Mart 2026 tarihlerinde Ankara ile İstanbul arasında 6 ek Yüksek Hızlı Tren seferi düzenlenecek. Bu ek seferlerle birlikte 2 bin 898 kişilik ilave kapasite sağlanacak.

Öte yandan 19-23 Mart 2026 tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artırımı yapılacak. Bu kapsamda İzmir Mavi Treni, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Ankara Ekspresi, Konya Mavi Treni, 6 Eylül Ekspresi ve 17 Eylül Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni seferlerine toplam 100 vagon eklenecek.

Bu düzenlemeyle ana hat ve bölgesel trenlerde yaklaşık 6 bin kişilik ek kapasite sağlanacağı belirtildi. Bayram süresince yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle birlikte toplam 8 bin 898 kişilik ek yolcu kapasitesi oluşturulacak.