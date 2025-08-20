Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’deki gıda denetimlerinde son tüketim tarihi geçmiş, ileri tarih basılmış ve etiket bilgileri eksik yaklaşık 1.000 ton süt ürünü ile 907 ton UHT sütü muhafaza altına aldı. İşletmelere yasal işlem başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı’na gelen ihbarlar doğrultusunda İzmir’de 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeler ve soğuk hava depolarında yaptıkları kontrollerde ciddi usulsüzlükler tespit etti.

Denetimlerde İleri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler belirlendi.

Bu kapsamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 118 bin 320 litre 1 yağlı UHT süt, bin 350 kg UHT süt, 6 bin 850 kg pastörize laktik tereyağı, 22 bin 875 kg tereyağı, 387 bin 742 kg teleme peyniri, 22 bin 31 kg kırıntı süzme peyniri, 12 bin kg eritme peynir, 49 bin 933 kg labne, 58 bin 325 kg süt tozu olmak üzere toplamda yaklaşık bin ton süt ürünü ve 907 ton UHT süt ihtiyati tedbir amacıyla muhafaza altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili işletmelere yasal işlem başlatıldığını açıklarken, “Güvenilir Gıda, Sağlıklı Toplum” ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü, tüketicilerin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikâyetleri titizlikle değerlendirdiğini vurguladı.