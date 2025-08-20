İzmir'de Narlıdere Belediyesi, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki zincir marketler ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyorİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren marketlere ve gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçen ürünleri raflarda bırakan işletmelere ilgili kanunlar uyarınca cezai işlem uygulandı. Denetim kapsamında yangın söndürme tüplerinin doluluk tarihlerini de kontrol eden zabıta ekipleri, yangın tüplerini zamanında değiştirmeyen işletmelere de işlem yaptı. Kasa ve reyon fiyatlarının uygunluğunun da kontrol edildiği denetimler sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatları da incelendi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, “Komşularımızın sofrasına gelen her lokmanın güvenilir olmasına büyük önem veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda denetimlerine titizlikle devam edecek. Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına eksiksiz uyan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.