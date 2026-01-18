İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında kitapları yurttaşlarla buluşturan Gezici Kütüphane hizmeti, yarıyıl tatilinde ilçelere konuk oluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla özellikle kırsal alanlarda yürüttüğü Gezici Kütüphane hizmetini sürdürüyor.

Çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bu çalışma, kitapla kurulan bağı güçlendirirken kırsal bölgelerde kültürel erişimi artıran önemli bir hizmet olarak öne çıkıyor. Okulların yarıyıl tatili boyunca ilçelerde gerçekleştirilecek Gezici Kütüphane etkinlikleriyle çocuklar kitapla, kültürle ve sanatla buluşturulacak. İnci Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek program, 20-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

İLK DURAK KADİFEKALE

Gezici Kütüphane programının ilk durağı 20 Ocak'ta Kadifekale olacak. Kadifekale Çocuk Merkezi'nde konumlanacak Gezici Kütüphane'de çocuklar; kitap söyleşileri, yaratıcı okuma çalışmaları ve ayraç yapımı gibi etkinliklerle kitapların dünyasına adım atacak. 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklarla doğrudan temas kurulması, okuma kültürünün desteklenmesi ve kültürel erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarıyıl tatilinin ikinci buluşması, 23 Ocak tarihinde Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gezici Kütüphane'nin Kemalpaşa durağında çocuklar, 11.00-13.00 saatleri arasında kitaplarla çevrili bir ortamda yüz boyama, pandomim ve boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirecek. Aynı gün sahnelenecek 'Mucit Palyaço' adlı çocuk oyunu ile program, sanatsal içerik açısından da zenginleşecek. Köy Tiyatroları ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, yarıyıl tatiline kültür ve sanat dolu bir atmosfer kazandıracak.

ALİAĞALI ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENECEK

27 Ocak Gezici Kütüphane, İzmir Aliağa'da çocuklarla buluşacak. Tiyatro birimi tarafından Aliağa Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Ecem ile Çilek' adlı çocuk oyunu ile eş zamanlı olarak yüz boyama çalışmaları, yaratıcı atölyeler gerçekleştirilecek. 11.00-13.00 saatleri arasında çocuklar, Gezici Kütüphane'nin raflarında kitapları keşfederken, okuma kültürünü eğlenceli etkinliklerle deneyimleme fırsatı bulacak.

KAPANIŞ BEYDAĞ'DA

Gezici Kütüphane programının son durağı 29 Ocak'ta Beydağ olacak. Beydağ Kültür Merkezi'nde 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Gezici Kütüphane, çocukları kitapla buluşturacak. Okuma alışkanlığını teşvik eden çalışmalar ve atölyelerle yarıyıl tatiline anlamlı bir kapanış yapılması hedeflenirken, çocukların kitapla, kültürle ve sanatla iç içe keyifli bir gün geçirmesi amaçlanıyor.