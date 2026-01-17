Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik düzenlenen 7. Dönem İzcilik Eğitim Programı'na başvurular başladı. İzcilik faaliyetleri 26 Ocak'ta başlayacak.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı olan izcilik programı, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik, ara dönem tatiline de denk gelen 26-30 Ocak tarihlerinde 09.30-16.00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Ücretsiz programa katılmak isteyenler www.antalya.bel.tr adresinden başvuru yapabilir.

DOĞANIN İÇİNDE İZCİLİK FAALİYETİ

Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki ormanlık alanda bulunan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde izci adayları, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak. Katılımcılar, kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal gelişim sağlayacak, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşam koşullarını uygulamalı öğrenecek. Program ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler 0242 321 24 70 numaralı telefonu arayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan bilgi alabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi izcilik alanında 7 dönemdir yürütmüş olduğu çalışma ile Antalyalı çocukların doğa ile iç içe eğitim almasını sağlıyor.

EĞİTİM SONUNDA YEMİN TÖRENİ DÜZENLENECEK

Beş günlük eğitimin sonunda izci adayları yemin ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisi olacak. İlk kampları ise eğitimden sonra belirlenecek ve izciler kampta teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak. Yemin törenine aileler de davet edilecek.