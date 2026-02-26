İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir Seninle' programı kapsamında düzenlenen İş Ağı Geliştirme Buluşması'nda gençler, kentin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte gençlerin potansiyelleriyle iş dünyasında daha güçlü yer alması hedeflendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İzmir Seninle Programı' kapsamında düzenlenen 'İş Ağı Geliştirme Buluşması', Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yanı sıra Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Programda gençlerin yalnızca 'iş arayan' kimliğiyle değil; potansiyelleri, yetkinlikleri ve üretme güçleriyle iş dünyasının karşısına çıkmaları amaçlandı. Karşılıklı etkileşimin daha sürdürülebilir ve nitelikli hale getirilmesi hedeflenen etkinlik, gençlerden yoğun ilgi gördü.

'GENÇLERİN DİNAMİZMİ ÜRETKENLİĞE DÖNÜŞMELİ'

Açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, sürdürülebilirliğin yalnızca söylemde kalmaması gerektiğini belirterek, insana yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Yıldır, 'Gençlerimiz toplumun en dinamik kesimini oluşturuyor. Bu dinamizmin yaratıcılığa ve üretkenliğe dönüşmesini sağlamak hepimizin boynunun borcu' dedi.

Program kapsamında 'İş Dünyası Gençlerden Ne Bekliyor?' başlıklı bir panel de düzenlendi. Panel, Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panele; Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin konuşmacı olarak katıldı. Panelistler, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlere yönelik fırsatlar nedeniyle Cemil Tugay'a teşekkür etti.

Etkinlikte etkileşimli ısınma çalışmaları ve odaklı eşleşme-iş ağı görüşmeleri düzenlendi. Gençler ile iş dünyası temsilcileri arasında kısa süreli, yapılandırılmış birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Program, katılımcıların aktif rol aldığı ve birlikte üretim vurgusunun öne çıktığı 'Hepimizin Hikâyesi' uygulamasıyla sona erdi.