Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan ayı kapsamında Patnos ilçesine bağlı Akyemiş Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Hakverdi ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

AĞRI (İGFA) - Toprağa emek veren ve üretimiyle bölge ekonomisine katkı sunan aileyle bir araya gelen Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaştı. Ziyarette köyün ihtiyaçları ve çiftçilerin dile getirdiği talepler ele alınarak çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

İftar programına Patnos İlçe Kaymakamı, Devlet Su İşleri 85. Şube Müdürlüğü yetkilileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile İlçe Ziraat Odası Başkanı da katıldı.

Vali Bozkurt, misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla Hakverdi ailesine teşekkür ederek tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.