İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'daki Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde engelli bireylerin afet anlarında güvenli tahliyesine yönelik deprem ve yangın senaryolu tatbikat gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi kapsamında engelli bireyleri de kapsayan hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Karabağlar'da bulunan Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde, deprem ve ardından çıkan yangın senaryosuyla kapsamlı bir tatbikat düzenlendi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; itfaiye, sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, engelli bireylerin erişim, yönlendirme ve güvenlik riskleri sahada test edildi. Senaryo gereği yaralanan iki engelli birey ekiplerce tahliye edilirken, yangına müdahale edildi ve merkezde bulunan bir köpek de güvenli alana çıkarıldı.

Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, İzmir'de ilk kez engelli bireylere özel böyle bir tatbikat yapıldığını belirterek, afetler öncesi hazırlığın ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise farklı engel grupları için ayrı senaryolar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatbikatla birlikte olası afetlerde yaşanabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek iyileştirme alanları belirlendi.