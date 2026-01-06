Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphaneleri her yaştan Bursalıyı bilgiyle buluştururken, 2025'te 684 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artması için bünyesindeki 6 kütüphanede birçok etkinlik gerçekleştirdi.

Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi, Hasan Bey Kütüphanesi ve Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi, yıl boyunca öğrencilerden araştırmacılara, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşı ağırladı.

Sessiz çalışma salonları, grup çalışmalarına uygun alanları, zengin kitap ve materyal sayısıyla öğrencilerin bilgi birikimine önemli katkılar sağlayan kütüphanelerden 2025 yılında toplam 684 bin 826 kişi yararlandı. Toplam 123 bin 702 kaynağı vatandaşlarla buluşturan kütüphanelere yeni üye sayısı da 6 bin 634'e ulaştı.

Yıl boyunca 47 bin 163 kitap ödünç alınırken, düzenlenen 387 etkinliğe 15 bin 324 kişi katıldı. Kütüphanelerin sessiz ve rahat ortamında keyifle kitap okuyup ders çalışabildiklerini söyleyen gençler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.