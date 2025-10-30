29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentin dört bir yanında farklı etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde düzenlenen Dilek Türkan ile Cumhuriyet'e Şarkılar konserine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

İzmirliler, Klasik Türk Müziği yorumcusu Dilek Türkan ile Cumhuriyet'e Şarkılar konserinde buluştu. Dilek Türkan'ın solist olarak yer aldığı konserde, Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Serkan Halili (kanun), Baki Duyarlar (piyano), Erdal Akyol (kontrbas) ve Oray Yay (perküsyon) seyirciye unutulmaz bir bayram yaşattı.

Ücretsiz konserde, geçmişten günümüze Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirildi.