İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 30'unun tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 524,5 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı bir operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Yasa Dışı Bahis' suçlarından 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, şüphelilerden 30'u tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

410 BANKA HESABI VE 5 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu yönünden yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.

Operasyon; Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğiyle Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, reklam yoluyla haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında; 'Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.