Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk' ilkesiyle doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, bilinçli tüketici bireyler yetiştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı İzmir'de de gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle, teması 'kooperatifçilik' olarak belirlenen Lider Çocuk Tarım Kampında 4. Sınıf öğrencisi 32 çocuk 2 gün boyunca tarımın çeşitli alanlarında eğitimler alarak etkinliklere katıldı.

Kooperatif ziyaretleri, kooperatifçilik eğitimi, tohum topu yapımının uygulamalı gösterilmesi, Mandalina bahçesi ziyareti, çiçek seraları ve fide üretim alanlarının gezilmesi, çiçek dikiminın uygulamalı gösterilmesi, Zeytinyağı fabrikası ve Çocuk Oyuncakları Müzesi ziyareti gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği program sonunda çocuklara İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin tarafından sertifikaları teslim edildi.