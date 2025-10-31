Bursa'nın Mudanya ilçesinde Proje Çekmece gönüllüleri, kırsal mahalledeki Akköy İlkokulu'nu çizgi film kahramanları ve doğa temalı resimlerle donattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya'nın Akköy Mahallesi'ndeki Akköy İlkokulu, Proje Çekmece gönüllülerinin katkısıyla adeta bir sanat galerisine dönüştü.

2015 yılında Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nde doğan ve her yıl bir köy okulunun desteklendiği 'ÇEK(İ)MECE' girişimi ile imece kültürü Akköy İlkokulu'nda sürdürülüyor.

Akköy İlkokulu'nda Müdür Yetkili Öğretmen Alper Murat Kirpik ve Sınıf Öğretmeni Nadide Özyavru koordinasyonunda yürütülen proje ile okul duvarları, çizgi film karakterleri, doğa temaları ve eğitici figürlerle renklendirildi. Projeye bir çok gönüllü destek verirken, gönüllü sanatçı İbrahim Zeki Karabulut, uzun süreli çalışmasıyla projeye hayat verdi.

Okul yönetimi, Karabulut'a özel teşekkür ederken, estetikle birlikte motivasyon ve aidiyet kazandırılan girişim dolayısıyla tüm gönüllülere şükranlarını sundu.