İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Maltepe Marin Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tam destek mesajları verdi.

İZMİR (İGFA) - CHP'li belediyelerin baskılara rağmen Güzelbahçe'de hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Günay, bu tür girişimlerin kendilerini asla yolundan döndüremeyeceğini söyledi.

Konuşmasında CHP'nin birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Başkan Günay, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüdüklerini belirterek 'Lal Başkanımız hakkında birçok şey söylendi. Ancak Lal Denizli Korkmadan açık net şeffafça mücadelesini verdi. Ben buyum diyerek duruşunu ortaya koydu, CHP belediye başkanıyım bizde yanlış olmaz dedi. Tüm ithamları boşa çıkardı, iftira atanları utandırdı Çeşme'de örnek projelere imza atarak tüm bu iddialara en güzel cevabı verdi. Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Hanem Çeşme Projesi, sosyal konut alanında Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir çalışma. Başkanımızı yürekten kutluyorum. Daha nice başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz. Biz her zaman yanındayız. El ele, omuz omuza, sırt sırta vererek iktidara yürümeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

MALTEPE MARİN, ÇEŞME SAHİLLERİNİ ARATMAYACAK

Maltepe Marin Projesi'nin Güzelbahçe için önemli bir kazanım olduğunu belirten Başkan Günay, konuşmasını esprili bir dille sürdürerek, 'Burayı Çeşme'den daha iyi bir sahil haline getireceğiz. Artık o kadar yol gitmenize gerek kalmayacak. Güzelbahçeliler için ayrıcalıklı bir alan oluşturuyoruz. İlçe sakinlerimiz bu sahilden ücretsiz faydalanabilecek. İlçe dışından gelen misafirlerimiz ise belirli bir ücret karşılığında yararlanabilecek. Çünkü Güzelbahçeliler kendi yaşadıkları yerde denize erişmekte zorlanıyordu. Güzelkart uygulamasıyla yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdık. Hemşehrilerimiz artık denizin keyfini özgürce çıkarabiliyor. Maltepe Marin'de de bu keyfin tadını çıkarmaya devam edecekler' diye konuştu.