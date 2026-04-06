İzmir'in ve ülkenin köklü mutfak değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Mutfak Müzesi'nin kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nda kurulacak müzeye ilişkin yürütülen çalışmalar 'Açılışa Doğru' sergisi ile tanıtılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Mutfak Müzesi ile İzmir'in ve ülkenin zengin sofra mirasını, geleneksel mutfak gereçlerinden unutulmuş tariflere, geçmişin beslenme alışkanlıklarından sofra düzenine, dünyaya yayılan tariflerden gıda sanayisine kadar geniş bir yelpazede görünür kılmayı hedefliyor.

Kültürpark Göl Gazinosu'nda yapım süreci devam eden müzenin kurgusu ve içeriği, 'Açılışa Doğru' sergisi ile İzmirlilere tanıtılmaya başlandı. 31 Aralık'a kadar devam edecek serginin küratörlüğünü, İzmir mutfak kültürü üzerine yaptığı çalışmalar ve yayınlarıyla tanınan araştırmacı, yazar ve koleksiyoncu Nejat Yentürk üstleniyor.

Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ile Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Danışmanı Aybala Yentürk'ün genel koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Mutfak Müzesi 'Açılışa Doğru' sergisi, hafta içi 09.00-17.00, cumartesi günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İKLİM KRİZİNDEN, GELENEKSEL TARİFLERE...

İzmir Mutfak Müzesi, gastronomi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Gökçen Adar, Priscilla Mary Işın ve Nejat Yentürk başta olmak üzere farklı özel koleksiyonlardan yapılan bağışlarla hayat bulurken, sergide bu koleksiyonlardan derlenen bir seçki ziyaretçilere sunuluyor.

Müze, yalnızca geçmişi anlatmakla kalmayıp günümüzün ve geleceğin meselelerini de gündeme taşımayı hedefliyor. Başta iklim krizi olmak üzere; su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimde yaşanan zorluklar, endüstriyel gıdalara yönelik artan kaygılar, biyoçeşitlilik kaybına bağlı olarak yemek çeşitliliğinin daralması, geleneksel tariflerin sürdürülebilirliğinin zayıflaması ve mutfak kültürünün özgünlüğünü yitirme riski gibi başlıklar müzenin ele alacağı konular arasında yer alacak.