Kayseri Talas Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanatla buluşturan özel bir etkinlik takvimi hazırladı. Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Ramazan etkinlikleri, gönül dünyasına hitap eden isimleri Talaslılarla bir araya getirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin açılışı 19 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de sahnelenecek 'Gölgenin Canı' programıyla yapılacak. Ramazan ayının ilk yarısında düzenlenecek programlar saat 21.00'de başlayacak, ayın ikinci yarısında ise etkinlikler 21.15'te gerçekleştirilecek.

İŞTE RAMAZAN PROGRAMI

Ramazan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günü düzenlenecek programlar kapsamında 20 Şubat'ta Hatice Kübra Tongar, 21 Şubat'ta Tarkan Köylü, 22 Şubat'ta Necip Karakaya, 27 Şubat'ta Alper Arslan, 28 Şubat'ta çocuklara yönelik 'Sirk ve Bir Palyaço Hikayesi', 1 Mart'ta Resul Aydemir, 6 Mart'ta Dilek Cesur, 7 Mart'ta Prof. Dr. Nihat Bengisu, 8 Mart'ta Hacivat Karagöz 'Cırcırböceğin Sonu', 13 Mart'ta 'Bir Meddah Arkadaşım Var', 14 Mart'ta Necmettin Nursaçan ve 15 Mart'ta Ömer Demirbağ Talaslılarla buluşacak. Söyleşilerden tasavvuf musikisine, geleneksel sahne sanatlarından çocuk programlarına kadar geniş bir içerikle hazırlanan etkinlikler, Ramazan akşamlarına anlam katacak.

İftar sonrası çocuk programları ve teravih namazı sonrası düzenlenecek etkinliklerle ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir atmosfer oluşturulacak.

'RAMAZAN'I TALAS'TA BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönül birlikteliğinin en yoğun yaşandığı zaman dilimi olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Kültür ve sanatla zenginleştirdiğimiz bu programlarla her yaştan vatandaşımıza hitap ediyoruz. Talas'ta Ramazan'ın ruhuna yakışır bir birlik atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum.'

KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Ramazan etkinlikleri ücretsiz olarak düzenlenecek. Talas Belediyesi, Ramazan boyunca gönülleri buluşturan programlarla ilçede manevi ve kültürel bir iklim oluşturmayı amaçlıyor.