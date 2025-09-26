İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamına farklı bir soluk katacak yeni bir etkinliğe daha imza atıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon kapsamında, İzmirliler bu kez blues müziğin büyülü ezgilerini İzmir Körfezi manzarası eşliğinde dinleme fırsatı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlileri 17 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Konak İskelesi’nden hareket edecek Bergama Vapuru ile unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Körfezin serin esintisini blues müziğin sıcak melodileriyle buluşturacak gecede, sahnede sevilen grup “The Old Ramblers” yer alacak.

Sanatseverler biletlerini bubilet.com.tr adresinden temin edebilecek. Online biletler için gönderilen SMS’te yer alan link üzerinden QR kodlu Biniş Kartı edinilerek gemiye giriş yapılacak.

Organizasyon boyunca Bergama Vapuru’nda yiyecek içecek hizmeti sunulacak, dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmeyecek.

Unutulmaz bir yer edinecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kültür ve sanatın farklı alanlarına dokunan etkinliklerle İzmirlilerin sosyal yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Blues tutkunlarını bir araya getirecek bu etkinlik de, İzmir’in zenginleşen kültür-sanat takviminde unutulmaz bir yer edinecek.