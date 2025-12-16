Nilüfer Belediyesi, 19-31 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği 'Nilüfer Yeni Yıl Festivali' kente yılbaşı coşkusunu getirecek. Her gün farklı konserlerin, gösterilerin ve alışveriş stantlarının yer alacağı festival, 31 Aralık gecesi sevilen sanatçı Ufuk Beydemir'in konseriyle final yapacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala kente renk katacak, her yaştan vatandaşı bir araya getirecek kapsamlı bir festivale hazırlanıyor. 19 Aralık'ta başlayacak olan 'Nilüfer Yeni Yıl Festivali', ay sonuna kadar devam edecek etkinliklerle Nilüferlilere keyifli bir yeni yıl atmosferi sunacak.

Festival alanında kurulacak özel stantlar, ziyaretçilere hem alışveriş yapma hem de farklı lezzetleri tatma imkanı sağlayacak. Vatandaşlar, el emeği ürünlerin ve hediyelik eşyaların sergilendiği stantları gezerek yılbaşı alışverişlerini yaparken, sokak lezzetleri alanında ise birbirinden farklı tatları deneme fırsatı bulacak.

Etkinlikler kapsamında özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan buz pateni alanı, festivalin en hareketli noktalarından biri olacak. Ayrıca festival süresince gerçekleştirilecek sihirbaz gösterileri, tiyatro oyunları, köpük partileri, bubble show (baloncuk gösterisi) ve poi flow performansları, ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatacak.

MÜZİK DOLU GÜNLER VE UFUK BEYDEMİR FİNALİ

Festival boyunca kurulacak sahnede her akşam farklı bir müzik grubu veya sanatçı performans sergileyecek. İstanbul Girls Band, Safa Zakir, Gökay Işıkbol, Cansu Ayaz, Daha Neler Band ve Ritmix Show gibi pek çok ismin sahne alacağı festivalde, müzikseverler farklı tarzlarda müzik dinleme şansı yakalayacak.

13 gün sürecek festivalin finali ise yılın son gününde yapılacak. Yeni yıl coşkusunun zirveye çıkacağı 31 Aralık akşamı, sevilen sanatçı Ufuk Beydemir sahne alarak Nilüferlilerle buluşacak.