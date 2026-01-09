Ankara'da gerçekleştirilen Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar Paneli'nde konuşan Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, afet yönetiminin refleksle değil; hazırlık, öngörü ve planlamayla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çankaya Belediyesi tarafından Ankara'da Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar Paneli'ne katıldı.

Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın, afetlerin sıkça yaşandığı coğrafyalardan biri olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, ülkede çok sayıda deprem, sel, su baskını, orman yangını ve kuraklık gibi problemlerin yaşandığını kaydetti.

Depreme ilişkin ayrı bir başlık açılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, 'Depremle ilgili risk haritalarımızı, depremin daha riskli olduğu alanlarda master plan çalışmalarını özel bir önem vererek yapmalıyız. En iyi afet yönetiminin, sonuçlarını daha önceden göreceğimiz ve bunu önleyeceğimiz bir afet yönetimi olduğunu sık sık konuşuyoruz. O yüzden afet yönetimini bir refleks alanı olmaktan çıkarıp hazırlık, öngörü ve planlama alanı hâline getirmemiz gerektiğini hepimiz fark etmeliyiz' diye konuştu.

'AFETE DAYANIKLI ŞEHİRLER, BİRLİKTE PLANLAYARAK KURULUR'

Afetle mücadele konusunda gerçek başarının enkaz başında gösterilen kahramanlıklarla değil, enkaz oluşmasını engelleyen sistemlerle ölçülmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, Türkiye'de 2024 yılında yalnızca doğa kaynaklı 7 bin 767 afet olayı yaşandığını söyledi. 5 bin 300 orman yangını, bin 818 su baskını, 332 heyelan, 194 deprem, 83 çığ ve aşırı kar olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Başkan Tugay, 'Bu tablo bize şunu söylüyor; deprem, sel, yangın ve kuraklık artık birbirinden bağımsız afetler değil. Biri başladığında diğeri tetikleniyor. Afetlere dayanıklı şehirler tesadüfen oluşmaz, birlikte planlayarak kurulur' ifadelerini kullandı.

İKLİM KRİZİ VURGUSU

Risk azaltım ve afetle mücadele planlarının sadece merkezi yönetimin görevi değil, yerel yönetimlerin de önemli bir parçası olması gereken konular olduğunu ifade eden Başkan Tugay, 'Depremler ve orman yangınları bizim için kısa vadede ciddi sorunlar yaratan konular gibi görünüyor olsa da aslında yaşadığımız en büyük ve en önemli krizin iklim krizi olduğunu ifade etmek isterim. Kuraklık konusu, aşırı sıcak hava dalgaları ve bunların sebep olduğu doğrudan ya da dolaylı toplum sağlığı ile ilgili sonuçlar, çevre problemleri, tarıma yansımasıyla oluşabilecek gıda krizi, ekosistem üzerinde yarattığı tahribatlar: Bizi çölleşmiş bir ülkeye doğru götüren bu tablo, en fazla ciddiye almamız gereken ve en öncelikli çalışmamız gereken konulardan biri olarak önümüzde duruyor' sözlerine yer verdi.

İZMİR'DE YAPILAN ÇALIŞMALARI AKTARDI

İzmir'de hem kentin karbon emisyonunu azaltmaya hem de iklim krizine uyuma yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Başkan Tugay, depremle ilgili olarak da devam eden bir Deprem Master Planı çalışması bulunduğunu sözlerine ekledi.

İzmir'in yer hareketliliği açısından problemli bölgelerden biri olduğunu anımsatan Başkan Tugay, 'Zeminin değerlendirilmesi, mikro bölgeleme çalışmaları, fay hatlarının yeniden haritalandırılması, mevcut yapıların durumu gibi başlıklarda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Olası riskler açısından gerekli önlemleri alacağız ve bu süreçte altyapının da dirençli hâle gelmesi gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede master plan çalışmamız devam ediyor' bilgisini verdi.

'YEREL BULUŞMALARI GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM'

Başkan Tugay, 'Türkiye'nin tamamını kapsayan bir eylem planı gerçekleştirebilmek için yerel buluşmaları güçlü tutmamız lazım. Yöneticilerimiz, danışman hocalarımız ve çalışan arkadaşlarımızla Türkiye'nin her yerinde olmak, yerel dinamiklerle konuşmak istiyoruz. Farklı konu başlıklarında olsa da amacımız, kentlerin sağlıklı ve dirençli olmasıdır' diyerek sözlerini tamamladı.