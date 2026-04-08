İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasına el koyma işlemlerine karşı başlatılan direnişin üçüncü günü, polis ablukasına karşı barış türküleriyle karşılandı. Gece boyunca Meslek Fabrikası önünde nöbet tutan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a İzmir'in dört bir yanından gelen yurttaşlar büyük destek verdi.

İZMİR (İGFA) - Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasına, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyma işlemleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı direnişte üçüncü güne girildi.

Gece boyunca Meslek Fabrikası önünde nöbet tutan Başkan Tugay'a, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra binlerce İzmirli destek verdi.

Alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, 'TOMA'ların arasında, Meslek Fabrikası'nın barikatlarla kapatılan kapısının önündeyiz. İçeride çok sayıda polis bulunuyor. İzmir halkının bu konudaki itirazını tüm ülkeye duyurmayı amaçlıyoruz. Gün boyunca on binlerce insan buraya geldi, yüz bin insanı bulmuştur. Her kesimden tepki ve destek alıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar ve mesajlar geliyor. Mücadelemizin sonuç vereceğine inanıyorum. Bugün 18.00'de düzenlenecek büyük mitinge tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Büyük bir katılım olacağına inanıyoruz' dedi.

'SORUN UZLAŞI İLE ÇÖZÜLMELİ'

'Bugün üçüncü gün. Sonuç alına kadar vazgeçmeyeceğiz' diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Tugay, 'Vakıflar tarafından yapılmamış, 1926'dan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü olan bu binalar, önemli bir kamusal hizmet sunarken, oldu bittiye getirilen bir el koyma işlemiyle alınamaz. Mesajımız budur. Beklentimiz, bu sorunun mutlaka uzlaşmayla çözülmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burayı yeniden kullanabilir hale gelmesidir. Toplumdan gelen tepkilerden, yurttaşlarımızın bu yanlışa karşı güçlü bir kanaat oluşturduğunu görüyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.

Haksız karar ve yapılan yanlış uygulamanın ne kadar rahatsız edici olduğunu ifade edebilmek için iki gündür bina önünde sabahladıklarını ifade eden Başkan Tugay, 'Aslında istediğimiz şey, yanlış ve hukuksuz şekilde gerçekleşen tahliye işleminin durması, yapılmaması. Polis barikatlarıyla çevresi tamamen kapatılmış, içeride de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüz milyonlarca liralık mal mülkün olduğu bir yapının şu anda kullanıma tamamen kapatılmış haliyle biz de burada beklemedeyiz. Bir taraftan hukuk yoluyla, mahkeme yoluyla tekrar bu sürecin durması, olması gereken hale dönmesi için mücadele ediyoruz ama diğer taraftan da hem İzmir için de hem de Türkiye'de başka yerlerde de benzer yanlış uygulamaların tekrar edilmemesi için de bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz' diye belirtti.

SEFERİHİSAR'DAN BİSİKLETİYLE GECE NÖBETİNE GELDİ

Geceden sabaha nöbette Başkan Tugay'a destek olmak ve Meslek Fabrikası'na el konmasını protesto etmek için 7'den 70'e İzmirliler barikat önüne gelerek mesajlar verdi. İzmir'in dört bir yanından akın eden vatandaşlardan Serkan Ödev, gece nöbetine destek vermek için Seferihisar'dan bisikletiyle 60 kilometrelik yolu kat ederek Meslek Fabrikası'na geldi. Ödev, 'Biz başkanımızın her zaman yanındayız, ona desteğiz ama bugün çok özel bir gün. Birlik olmamız, dayanışma içinde olmamız, İzmir'e sahip çıkmamız lazım' dedi.