Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu'nun düzenlediği 'Filistin'i Unutma Yürüyüşü'ne katılarak İsrail zulmüne karşı insanlığın ortak vicdanı olarak haykıran Kayserililere destek verdi.

KAYSERİ (İGFA) - İsrail'in Filistinli mahkûmları idam kararını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından 'Filistin'i Unutma Yürüyüşü' düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile yürüyüş yapılırken tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Anlamlı etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu'nun düzenlediği 'Filistin'i Unutma Yürüyüşü'nde yüreklerimiz aynı duyguda, aynı vicdanda buluştu' dedi.

Büyükkılıç, zulme karşı dik duruş vurgusu yaparak, 'Mazlum coğrafyaların sesi olmak, zulme karşı dimdik durmak ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak için bir aradaydık. Çünkü biz biliyoruz ki; sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Dualarımız, kalbimiz ve desteğimiz daima Filistin halkıyla' diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.