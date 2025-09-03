İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanı tanıyan Anne Kart uygulaması vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği projeyle, kadın ve çocukların sosyal hayata katılmaları kolaylaştırılıyor. Anneler uygulama için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında bulunan ve göreve gelince hayata geçirdiği Anne Kart projesi kadın ve çocukların sosyal hayata karışmalarını sağlıyor. İzmir’de ikamet eden, 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanındı. Projeden faydalanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ALLAH RAZI OLSUN CEMİL BEY’DEN”

Üç çocuk annesi Emine Sarıboğa, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımları için teşekkür ederken, “Mardin’den İzmir’e geldik. 3-4 senedir buradayız. Toplu taşımayla hastaneye gidiyoruz. Anne Kart projesinin çok faydası var. Üç çocukla zorlanıyorduk, Allah razı olsun Cemil Bey’den, Anne Kart ile ücret ödemeden kolayca gidip geliyoruz. Bütçemize faydası oluyor. Büyükşehir’den sosyal yardımlar da alıyoruz” dedi.

“İYİ Kİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAR”

Nurcan Aslan da, “Toplu taşıma kullanırken işimiz kolaylaştı. Hastaneye, parka, gezmeye giderken Anne Kart kullanıyoruz. Ev ekonomimize fayda sağlıyor. İhtiyacı olan herkes başvursun ve alsın. Çok çok teşekkür ederiz, iyi ki Büyükşehir Belediyesi var” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİ ÇOK KÖTÜ”

Ballıkuyu’da yaşayan ve dört çocuğu olan Berivan Sun ise, “Ekonomi çok kötü. Eşim çalışmıyor, çocuklarım meyve istiyor, alamıyorum. Şu anki durumda belediye bize bakıyor. Allah razı olsun. Yardımlar veriyor. Anne Kart ile her yere gidiyorum. O olmasa çocuklarımı bir yere götüremiyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Kart kullanan Merve Gündüz de, “Cemil Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum. Çok işimizi görüyor. Hastaneye gidip gelirken de kullanıyoruz” diye konuştu.

AYLIK 60 KONTÖR YÜKLENİYOR

Anne Kartı ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yükleniyor. 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara aylık 10 kontör yükleniyor. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor. Sistemde Anne Kart kullanım hakkı kazanan 10 bin 472 vatandaş yer alıyor.