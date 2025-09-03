İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki (İEF) standında yurttaşları yangınlara karşı bilinçlendiriyor. Sanal gerçeklik tabanlı yangın söndürme eğitim simülasyonunu deneyimleyenler gerçeğe yakın senaryolar karşısında büyük bir heyecanla yangına müdahale ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında kurulan belediye sokağında, teknolojik ürünleri ve farkındalık oluşturan eğitimleri ile yer aldı.

Sanal gerçeklik tabanlı yangın söndürme simülasyonu, katılımcılara, yangına gerçeğe yakın müdahale deneyimi sunuyor. Simülasyon, ofis, mutfak ve elektrik panosu gibi üç farklı ortamda yangın senaryoları sunarak, katılımcılara çeşitli risklerle mücadele etme olanağı da tanıyor.

VR sanal gözlükleri ile tam entegre olan sistem, 360 derece görüş açısı sunarak katılımcının gerçekçi bir ortamda pratik yapmasını sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde eğitmen olarak görev yapan İlker Şirin, yurttaşları yangınlara karşı bilinçlendirmek ve yangın anında nasıl müdahale edeceklerini öğretmek için bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Şirin, “Katılımcılar için üç senaryo hazırlandı. Sanal gerçeklik gözlüğü takarak mutfak, elektrik panosu ve ofis yangınlarından birine müdahale ediyorlar. Simülasyonda seçilen senaryo gereği, kullanıcılar kendini bir anda yangının çok yakınında buluyor. Elindeki sanal gözlüklerin elcikleri ile simülasyon içerisinde yangına müdahaleye başlıyorlar. Bu oyundaki amaç yangını hızlı ve etkili şekilde söndürmek. Biz de katılımcıların yangın sırasında ve sonrasında nasıl davrandıklarını gözlemliyoruz. Onların gerçek hayatta karşılaşacakları yangınlara karşı doğru tekniklerle müdahalenin nasıl olacağını anlatıyoruz. Böylece itfaiye olay yerine varana kadar hem kendi güvenliklerini hem de çevre güvenliğini sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

SANAL GÖZLÜKLERİ KULLANANLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

İEF’nin her yaştan konuğu, kuru kimyevi ve karbondioksitli yangın tüpleri ile doğru müdahale tekniklerini öğretmek üzere özel olarak hazırlanan senaryolarla, önemli bir deneyim yaşadı. Sanal gerçeklik gözlüğünü kullanan Kayra Çavuş, “Gözlüğü taktım, elime yangın tüpünü alarak yangın söndürdüm. Gerçeğe çok yakındı. Hatta bu eğitimi verenleri görmedim. Endişelendim. Dışarda daha önce böyle bir yangın görmedim. Burada görünce etkilendim” dedi.