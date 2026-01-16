İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Gönüllüleri Projesi kapsamında 60 yaş ve üzeri yurttaşları sağlık ve yaşam kalitesini destekleyen çalışmalara gönüllü olarak katılmaya davet ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Gönüllüleri Projesi'ni hayata geçiriyor.

Tek Sağlık yaklaşımı çerçevesinde yürütülen proje, aldığı eğitimleri ve mesleki deneyimini toplum yararına aktarmak isteyen gönüllülere yönelik olarak planlandı. Proje kapsamında; belirlenen alanlarda eğitim almış 60 yaş ve üzeri yurttaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden başvuru yapabiliyor.

Gönüllüler, toplumsal farkındalık çalışmalarında, sağlık ve yaşam kalitesini destekleyen eğitim ve etkinliklerde yer alarak destek ve koordinasyon süreçlerine katkı sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Gönüllüleri Projesi kapsamında 2025 yılı ekim ayında genç gönüllülerin de başvurularını almıştı. Etkinlik bazlı ve esnek katılım esasına göre oluşturulan gönüllü havuzunda yer alan katılımcılara, proje sürecindeki katkıları doğrultusunda dönem sonunda gönüllülük ve katkı belgesi verilecek.

KRİTERLER BELİRLENDİ

Sağlık Gönüllüleri Projesi, sağlığı yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı görmeyen; yaşamın her alanına dokunan, paylaşım, dayanışma ve gönüllülük temelli bir farkındalık hareketi olarak öne çıkıyor. Bilgi ve deneyimleriyle sürece katkı sunmak isteyen gönüllüler için katılım kriterleri; 60 yaş ve üzeri olmak ve tıp, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik, ebelik, ziraat, gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji alanlarından birinde eğitim almış olmak şeklinde belirlendi.

Projenin gençlik ayağı ise sağlık alanında eğitim gören, bu alanda çalışan ya da gönüllülük yapmak isteyen gençleri bir araya getirmeyi hedefledi. 18-30 yaş arası sağlık, sosyal hizmet, psikoloji, beslenme, veterinerlik, çevre, biyoloji, iletişim ve ilgili bölümlerden çok sayıda genç projeye başvurdu. Projede yer almak isteyen gençlerin başvurularının alınmaya devam edileceği bilgisi verildi.