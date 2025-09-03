Üçkuyular Feribot İskelesi’nde gerçekleştirilecek bakım ve onarı çalışması nedeniyle 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Üçkuyular-Bostanlı-Üçkuyular hattındaki feribot seferleri düzenlenemeyecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik ulaşımını sağlayan iştiraki İZDENİZ AŞ güvenli deniz ulaşımı için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Üçkuyular Feribot İskelesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Üçkuyular-Bostanlı-Üçkuyular hattında feribot seferleri olmayacak. Bu saatler arasında feribot sefer programına uygun olarak her 20 dakikada bir yolcu gemileri ile ulaşım sağlanacak.

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda iskeleler yeniden açılacak.