Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişleri başlarken, İnegöl Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek kırtasiyeleri mercek altına aldı.BURSA (İGFA) -Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul sezonunda fahiş fiyat ve fırsatçılık yapılmasının önüne geçmek, fırsatçılık yapanlara karşı da gerekli mücadeleyi vermek ve vatandaşı korumak adına yoğun bir denetim çalışması gerçekleştiriyor.

Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okul sezonuyla beraber okul malzemeleri satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı.

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin açıklamada, denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, güncel fiyat etiketleri, kasa-reyon fiyat karşılaştırılması ve işyeri tertip ve düzeni konularında gerekli kontroller yapıldığını belirtti. Açıklamada, "Müdürlüğümüzce yaşamın her alanında halkımızın huzurlu ve güvenli şekilde alışveriş yapması için denetimlerimizi sürekli yapmaktayız. Yeni eğitim-öğretim dönemi tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.