Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Eyüpsultan Kulüpler Birliği iş birliğiyle kurulan Sporcu Sağlık Merkezi, sporcuların sezon boyunca profesyonel fizyoterapi desteği almasını

sağlayacak.

SPORCULAR ÜCRETSİZ FİZYOTERAPİS DESTEĞİ

Yeni hizmet kapsamında sporculara, Rami Atatürk Stadyumu ve Eyüpsultan Belediyesi 100. Yıl Gençlik ve Spor Salonu’nda fizyoterapist desteği verilecek. Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kulüpler Birliği tarafından görevlendirilen fizyoterapistler, A takımla lige katılan tüm sporculara, U18 ve U16 kategorilerindeki sporculara sezon boyunca hizmet sunacak.



DOKTOR YÖNLENDİRMESİYLE UYGULAMA

Sporcu Sağlık Merkezi’nde yapılacak tüm uygulamalar, doktor tanısı ve yönlendirmesi sonrasında gerçekleştirilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen kulüplerin başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.

KOORDİNASYON VE BİLGİ İÇİN

Sporcuların sağlığını korumayı ve sakatlanmaların önüne geçmeyi hedefleyen bu önemli hizmetle ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen kulüpler şu iletişim numaralarından koordinasyon sağlayabilecekler:

Ersin Akkemik: 0 (533) 472 45 64

Emrah Toptaş: 0 (530) 200 03 00