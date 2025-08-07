İzmir Narlıdere Belediyesi, iklim değişikliğine karşı yerelden çözüm üretmek amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) yayınladı. Narlıdere SECAP ile ilçedeki karbon salınımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve doğa dostu uygulamalarla olası iklim krizlerine karşı daha dirençli bir kent oluşturulması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İlçeyi iklim değişikliği ile mücadelede daha dirençli hale getirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için harekete geçen Narlıdere Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (Narlıdere SECAP) yayınladı.

Eylem planı, “Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors)” üyeliği kapsamında, “Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye) Projesi”ne dâhil olan Narlıdere Belediyesi’nin ilçeyi “daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması” hedefiyle hazırlandı.

İklim konulu saha çalışmaları, sera gazı azaltım senaryoları, uyum ve sürdürülebilirlik hedefleri ile ilçedeki risk ve kırılganlık değerlendirmelerinin de yer aldığı Narlıdere SECAP, Narlıdere Belediyesi’nin karbon ayak izini azaltan, enerji verimliliğini artıran ve iklim değişliklerine karşı dirençli bir kent oluşturmayı hedefleyen çalışmalarında kılavuz görevi üstlenecek. Narlıdere SECAP ile akıllı şehir uygulamaları, doğa dostu çözümler, sıfır atık uygulamaları ve çevre dostu ulaşım çalışmaları yaygınlaştırılarak, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı, dirençli ve sürdürülebilir bir kent yapısı oluşturulacak.

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ KOMŞULARIMIZ

İklim değişikliği ve çevresel tehditlerin günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “İzmir’imizde son günlerde şehrin su kaynaklarında yaşanan azalma, bir kez daha iklim değişiklikleri ile mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ile mücadelede, hem kurumlarımıza hem de vatandaş olarak her birimize önemli görevler düşüyor. Biz de bu konuda, Narlıdere Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı hazırlayarak Narlıdere’mizin bu konudaki yol haritasını oluşturduk. Narlıdere SECAP ile hem güncel gelişmeleri yakalayacak hem de ulusal ve uluslararası ölçekte yeni işbirliklerine de zemin hazırlamış olacağız. Narlıdere’mizde iklim dostu uygulamaları yaygınlaştırarak, iklim değişikliğine bağlı olası afetlere karşı kentimizi daha dirençli hale getirmek istiyoruz. Aklın ve bilimin ışığında izleyeceğimiz bu yolda, şüphesiz ki en büyük destekçimiz Narlıdereli komşularımız olacak” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na, belediyenin internet sitesinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.