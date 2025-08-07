Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Hakan Çakır ve yönetim kurulu, Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret ederek halkın sorunlarını iletti. Vali Aslan, yerel basının önemine vurgu yaparak sokak hayvanları için sahiplendirme projelerini anlattı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin 18 Ağustos 2024’teki Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Hakan Çakır ve yeni yönetim kurulu, Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Başkan Yardımcıları Musa Keskin ve Muhammer Kızılırmak, Genel Sekreter Sefer Demir, Sayman Berkay Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kabasakal katıldı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede, cemiyet yönetimi, Düzce halkının basın aracılığıyla ilettiği sorunları Vali Aslan’a aktardı.

Vali Aslan, yerel basının halk ile yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, yeni yönetime teşekkür etti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SAHİPLENDİRME PROJESİ

Vali Aslan, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve barınak koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen projeleri paylaştı. Sokaklardan toplanan köpeklerin barınaklarda daha iyi koşullarda tutulacağını belirten Aslan, “Hayvanseverler barınağı ziyaret edebilir, köpeklerle vakit geçirebilir, mama bağışlayabilir veya istedikleri hayvanları sahiplenebilir. Barınağa ulaşım için araç desteği de sağlayacağız” dedi.

Vali Aslan, cemiyetin sahadaki sorunları dile getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Düzce Belediyesi ve Valiliği olarak, Cumhurbaşkanımızın sağladığı imkanları halkımızın güvenliği ve huzuru için en verimli şekilde kullanacağız” diye konuştu.