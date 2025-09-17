İzmir Narlıdere Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve ilçedeki karbon salınımını azaltmak amacıyla elektrikli araç şarj istasyonu ağını 3 noktadan 7 noktaya genişletti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla elektrikli araç şarj istasyonu ağını genişletti

Daha önce 3 noktada hizmet veren şarj istasyonları, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 7 farklı lokasyonda hizmet vermeye başladı.

LOKASYON SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Yeni eklenen istasyonlar; Yenikale Mahallesi Şehit Onur Akarsu Caddesi, Çatalkaya Mahallesi Sessiz Sokak, Huzur Mahallesi Öğretmenler Sokak ve Çamtepe Gülmüş Sokak’ta vatandaşların kullanımına sunuldu. Mevcut istasyonlar ise Atatürk Kültür Merkezi, Limanreis Mahallesi Muhtarlığı önü ve Yenikale Mahallesi Çeltek Sokak’ta hizmet vermeye devam ediyor.

ABONE SAYISI 900’Ü AŞTI

Narlıdere Belediyesi’nin sıfır karbon hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, rakamlara da yansıdı. 7 lokasyonda toplam 17 şarj noktasıyla hizmet veren istasyonlar, kısa sürede 900’ü aşkın aboneye ulaştı. Bu sistemin sağladığı karbon azaltımı, 1600 ağacın bir yılda temizleyebileceği miktara eşdeğer oldu.

“DAHA ÖNCE SÖZÜNÜ VERMİŞTİK”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Talep doğrultusunda yeni şarj noktalarını hızla hayata geçirdik. Temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere hedefiyle doğaya nefes olan projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.