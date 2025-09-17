Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent genelini kapsayan önemli kararlar aldı.DENİZLİ (İGFA) - Üreticiden üniversite öğrencisine, engelli bireylerden sokak hayvanlarına kadar geniş bir yelpazeye dokunan destekler mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

ENGELLİ ÇOCUKLARA AKILLI TAKİP CİHAZI

Toplantının ilk gündem maddesinde, hane geliri iki asgari ücreti geçmeyen ailelerin zihinsel engelli ve otizmli çocuklarına “Akıllı Takip Cihazı” verilmesi kararlaştırıldı. Bu cihazlarla çocukların güvenliği artırılacak, ailelerin endişeleri azaltılacak.

YANGIN MAĞDURU ÜRETİCİLERE YEM VE SAMAN DESTEĞİ

Buldan’da yaşanan orman yangınından etkilenen çiftçilere yönelik flake yem ve saman yardımı yapılması kararı alındı. Ayrıca Buldan Belediyesi iş birliğiyle kurulacak Buldan Yöresel Pazarı ile üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturması sağlanacak.

ZEYTİN FİDANI DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı zeytin fidanı desteği 50 binden 100 bine çıkarılacak. Bu sayede atıl araziler tarıma kazandırılacak, üreticinin geliri artırılacak. Ayrıca Kale Biberi Festivali’ne katılan üreticilere gübre desteği verilerek ilçenin tarımsal marka değeri korunacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRENİM YARDIMI

Denizli’de ikamet edip başka şehirlerde üniversite eğitimi gören öğrencilere şehirlerarası ulaşım, kırtasiye ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrenim yardımı sağlanacak. Bu destekle gençlerin eğitim yolculuğu kolaylaştırılacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ORTAK REHABİLİTASYON MERKEZİ

İlçelerdeki başıboş köpeklerin tedavi ve bakımı için Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni padoklar oluşturulacak. İlçe belediyeleriyle ortak yürütülecek bu çalışma sayesinde sokak hayvanlarının yaşam koşulları iyileştirilecek.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “DAHA YAŞANABİLİR BİR DENİZLİ İÇİN”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, alınan kararların sosyal yaşamı ve üretici ekonomisini güçlendireceğini belirterek, “Hep birlikte daha yaşanabilir bir Denizli için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.