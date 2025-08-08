İzmir Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan sahipsiz kedilerin sağlığını korumak ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek için mahalle mahalle toplu kısırlaştırması gerçekleştiriyorİZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan sahipsiz kedilerin sağlığı ve popülasyonun kontrolü amacıyla kapsamlı bir kısırlaştırma çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, mahalle mahalle devam edecek şekilde planlandı.

İlk olarak Limanreis, Ilıca ve Huzur mahallelerinde başlayan toplu kısırlaştırma çalışması kapsamında, sahipsiz kedilerin sağlık kontrollerini yapıldı, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamladıktan sonra yaşam alanlarına bırakıldı. Narlıdere Belediyesi, hayvanseverlerin de gönüllü olarak desteklediği toplu kısırlaştırma çalışmasıyla, sokakta yaşayan can dostlarımızın sağlığını korumayı ve kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem sahipsiz kedilerin yaşam kalitesini artıracağını hem de halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, getirilen kedilerin Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaması gerektiği ifade edildi. Narlıdere’nin tüm mahallelerinde devam eden toplu kısırlaştırma çalışmaları hakkında 0542 450 71 98 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.