İstanbul Maltepe’nin ikinci Halk Marketi olan Halk Market Altayçeşme ve vatandaşlara uygun fiyatlı hizmet verecek olan Maltepe Mekân Altayçeşme, yenilenen Cemal Süreya Parkı’nda açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Halk Market’in, Türkiye’nin her yerindeki halk marketler ve kooperatifler arasındaki dayanışmanın ürünü olduğuna işaret eden İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, “Özellikle bu açık ve yeşil alanlarda bu tür mekânların oluşturulması bizim için kıymetli. Hem sosyalleşip hem de alışveriş yapabileceğimiz alanlar olarak bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Maltepe Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Maltepe’nin ikinci Halk Marketi olan Halk Market Altayçeşme ve vatandaşlara uygun fiyatlı hizmet verecek olan Maltepe Mekân Altayçeşme, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Bin 512 metrekare alana sahip Cemal Süreya Parkı’ndaki yenileme çalışmalarının ardından yapılan açılış programına Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in yanı sıra Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, İBB yetkilileri, birim müdürleri, Meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, vatandaşlar ve mahalle sakinleri katıldı.

“Maltepe’de Yaşam Var”

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, park içinde bulunan Halk Market’in, Türkiye’nin her yerindeki halk marketler ve kooperatifler arasındaki dayanışmanın ürünü olduğuna işaret etti. Köymen göreve başlarken, “Maltepe’de Yaşam Var” derken bir dayanışmayı örgütleyeceklerini, Maltepe’de bir arada yaşamanın, birlikte dayanışmanın oluşturulması için mücadele edeceklerini taahhüt ettiklerini vurgulayarak “Halk Market de bu çalışmanın bir tanesi. Özellikle bu açık ve yeşil alanlarda bu tür mekânların oluşturulması bizim için kıymetli. Hem sosyalleşip hem de alışveriş yapabileceğimiz alanlar olarak bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Köymen, Halk Market yanında en temel ihtiyaç olan temiz ve sağlıklı suya ucuz erişim için su otomatları eklediklerini ve bunu yaygınlaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

3 Yeni Hizmet Merkezi Kazandırılıyor

Önümüzdeki hafta Cevizli Mahallesi’nde bağımlılıkla mücadele merkezini hayata geçireceklerinin müjdesini veren Köymen, Küçükyalı’da belediyeye ait merkezi yakında sosyal tesis olarak hizmete açacaklarını, Zümrütevler Mahallesi’ndeki Mahalle Evi’nin çalışmalarının ise tamamlanmak üzere olduğunun bilgisini paylaştı. Köymen “Bu marketlerin ve merkezlerin Maltepe’de hepimizin hayatını kolaylaştıran, sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışan merkezler olduklarının altını çizmek istiyorum. Daha yaşanılabilir bir Maltepe için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.“ diye konuştu. Konuşmanın ardından merkezlerin açılış kurdelesini Başkan Esin Köymen, çocuklarla birlikte kesti.