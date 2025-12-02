İzmir Narlıdere Belediyesi'nin sağlıklı yaşam için düzenlediği aerobik kursları, kadınlardan büyük ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi'nin sağlıklı bir yaşam için düzenlediği aerobik kursu kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Narlıdere Belediyesi Güven Erkaya Spor Salonu'nda düzenlenen aerobik eğitimine katılan kadınlar, güne daha sağlıklı, enerjik ve zinde başlıyor.

Kadınların aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlayan aerobik dersleri; esneklik, denge, güç ve dayanıklılığı artırırken, güne pozitif bir başlangıç yapmaya da yardımcı oluyor.

Narlıdere Belediyesi Spor Antrenörü Deniz Değerli, haftada üç gün düzenledikleri spor kurslarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Egzersiz ve aktif yaşam tarzının sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden Değerli, kursa katılanların güne motivasyon dolu bir başlangıç yaptığını ifade etti.