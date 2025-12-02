Bursa Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Merhum Ziya Ertan Alaçam ve Hasan Şeker Salon İl Deneme Yarışmaları'nda elde ettikleri derecelerle madalyaları topladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Merhum Ziya Ertan Alaçam ve Hasan Şeker Salon İl Deneme Yarışmaları, kıyasıya mücadelelerle Bursa'da tamamlandı.

Toplam 363 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazi Belediyespor'un genç yetenekleri, rakipleri karşısında adeta zirveye tırmandı. U16 kategorisinde Muhammed Esad Ayna 800 metrede Bursa birincisi olurken, Talha Özen de gülle atmada 15.49'luk derecesiyle altın madalya yakaladı.

Bunun yanı sıra Berkay Işık 60 metre ve 200 metrede ikincilik, Atlas Seymen ise üçüncülük kürsüsüne çıkarken, 400 metrede Deniz Seymen bronz madalyaya uzandı.

Atlama branşlarında Yağız Çorlak, uzun atlamada 6.47 metre ve üç adım atlamada 13.67 metreye ulaşarak iki kez birinci, Ayberk Cesur üç adım atlamada 12.89 derecesiyle ikinci, Safa Yüksel her iki branşta da üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca gülle atma kategorisinde Mehmet Ali Baykal müsabakayı birinci, Bertuğ Savaş ikinci, Hamza Bilgili üçüncü olarak kazanırken; Ata Mutlu 60 metre engellide 9.36 koşarak yarışı ikincilik ile tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, aldıkları derecelerle Bursa'yı gururlandıran genç sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.