Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan Maltepe Belediyesi, zarar gören, kırılan ya da eskiyen malzemeleri yenileyip dönüştürdükten sonra yeniden Maltepelilerin hizmetine sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini onarıp yeniden kullanıma kazandırdı. Bu sayede hem tasarruf sağlandı hem de hizmet kalitesi arttı.

Maltepe Belediyesi, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesine artırıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan alanında uzman teknik ekip, ilçedeki hasarlı konteynerleri bakım, onarım ve boyama işlemlerinden geçirerek tekrar kazandırıyor.

Böylece alım maliyetleri azaltılırken mevcut kaynaklardan maksimum verim elde ediliyor.

Atölyelerde kapsamlı bakımdan geçirilen konteynerler neredeyse ilk günkü haline döndürülürken, küçük arızalara ise yerinde hızlı müdahale ediliyor.

Çalışma sayesinde hem konteynerlerin kullanım ömrü uzatılıyor hem de çevre temizliği daha etkin hale getiriliyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın güçlü bir tasarruf politikası olduğuna dikkat çekerken, vatandaşların da konteynerlerle ilgili taleplerini ileterek sürece katkı sağlamasının önemini vurguluyor.