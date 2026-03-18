Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Kocaeli'nin dört bir yanından İzmit'e gelen vatandaşların dileklerini bıraktığı kartlar yüzleri gülümsetmeye devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - Çınar Halk Masa tarafından yürütülen programlar kapsamında umutla, heyecanla kutulara atılan ve belediye personelleri tarafından büyük titizlikle değerlendirilen dilekler yapılan sürpriz ziyaretlerle gerçeğe dönüştürülüyor.

7'den 70'e yüzlerce vatandaşın yazıya döktüğü dilek ve talepler, ilgili birimler tarafından tek tek incelenerek değerlendirildi. Belediye imkânları ile gerçekleştirilebilecek makul ve kısa sürede karşılanabilir nitelikte olan talepler planlamaya alınarak hayata geçirildi.

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan ziyaretler kapsamında 8 yaşındaki Hazal'ın ve 5 Yaşındaki Ennur'un oyuncak hayali gerçekleştirdi. 12 yaşındaki Haktan Emir'in dileğini gerçekleştirmek için evinin kapısını çalan İzmit Belediyesi ekipleri ziyaretlerinde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını da hediye etti.

Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Semanur-Hasan çiftine yapılan ziyarette de, dilekleri gerçekleştirilerek evlatlarını sağlıkla kucaklarına almaları konusunda temenniler kendilerine iletildi. Atatürk ilke ve inkılapları ile büyüyen bir çocuk olması için bebeğe, ilk kitabı olarak Nutuk hediye edildi.

Belediye ekiplerini karşılarında gören, şaşkınlıkla mutluluğu bir arada yaşayan vatandaşlar ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.