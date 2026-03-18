Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü düzenlediği 'Çocukça Ramazan Şenliği' adlı etkinliklerle bu Ramazan'da da şehrin dört bir yanında çocukları bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği 'Çocukça Ramazan Şenliği', şehrin 16 ilçesinde binlerce çocuğun kalbine dokundu. Camilerde gerçekleştirilen programlar, yaklaşık 6 bin çocuğun neşesiyle Ramazan akşamlarını adeta bir şenliğe dönüştürdü

Ramazan akşamlarınıunutulmaz buluşmalara dönüştüren etkinliklerde minik çocuklar, meddah hikâyeleri, Nasrettin Hoca fıkraları ve sürpriz gösterilerle hem eğlendi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

16 İLÇEDE 6 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programlarda camiler, çocukların neşesiyle doldu. Paylaşma, dayanışma ve birlik duygusunun en sıcak haliyle hissedildiği etkinlikler, Ramazan'ın manevi atmosferini 16 ilçeden toplam 6 bin çocuğun minik kalplerine taşıdı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,'Geçtiğimiz yıl başlattığımız etkinliklerimiz vatandaşlarımızdan ve özellikle çocuklarımızdan büyük beğeni görmüştü. Bu yıl programlarımızı genişleterek yaklaşık 6 bin çocuğumuza ulaştık. Ramazan'ın manevi iklimine uygun olarak hazırladığımız bu etkinlikleri geleneksel hale getirerek her yıl daha fazla çocuğumuza ulaştırmayı hedefliyoruz' ifadelerine yer verildi.