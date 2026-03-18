Emekli gazeteci-yazar Önkal Kılavuz, Keşan Engellileri Koruma Derneği'ne 5 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Törende dayanışma ve toplumsal duyarlılık vurgusu öne çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde engellilere yönelik destek çalışmaları sürerken, anlamlı bir bağış daha gerçekleştirildi. Engelli gönüllüsü olarak tanınan ve bugüne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibine destek olan Önkal Kılavuz, Keşan Engellileri Koruma Derneği'ne 5 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Düzenlenen törene Dernek Başkanı Fatma Öz, yönetim kurulu üyeleri, Önkal Kılavuz ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen katıldı.

Törende konuşan yönetim kurulu üyesi Birsen Akıncı, yapılan bağışın büyük anlam taşıdığını belirterek, toplumun tüm kesimlerini engellilere destek olmaya davet etti. Yönetim kurulu üyesi Sedat Aydemir ise bu tür dayanışma örneklerinin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurguladı.

Bağışçı Önkal Kılavuz da engelsiz yaşam için destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Hayatını kolaylaştırabileceğimiz herkes için gönüllüyüm, her zaman yanınızdayım' ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında tekerlekli sandalyelerden biri, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa ulaştırılmak üzere Muhtar Muammer Gizlen'e teslim edilirken, diğer sandalyelerin de dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.