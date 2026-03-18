Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için ulaşım, zabıta, itfaiye ve diğer hizmetlerdeki ekipleriyle sahada olacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı güven ve huzur içinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, bayram boyunca yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği noktalarda araç ve ekip takviyesi yapacak. Terminal ve çevresindeki yoğunluk anlık olarak takip edilerek, ihtiyaç halinde ek araç yönlendirmesi de sağlanacak. Bayram süresince oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak personel planlaması da yapacak olan BURULAŞ, terminal bölgesinde artan yolcu talebine bağlı olarak gerekli durumlarda ek seferler düzenleyecek.

BursaRay'da ise 19 Mart Perşembe günü hafta içi tarifesi uygulanacak, sabah ve akşam 5 ek sefer hazır olacak. Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü ise hafta içi tarifesi uygulanacak, saat 12.00'den itibaren 5 ek sefer hazır olacak. Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi günü Cumartesi tarifesi uygulanacak, saat 12.00'den itibaren 5 ek sefer hazır olacak. Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü ise 10.00 ile 20.30 saatleri arasında 8,5 dakika aralıklarla sefer yapılacak. Saat 12.00'den itibaren 5 ek sefer hazır olacak.

18 Mart 2026 Çarşamba ve 22 Mart 2026 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek BUDO ek seferlerine bağlı olarak bazı otobüs hatlarında da düzenleme yapıldı. Ek gemi sefer saatlerine uyum sağlamak üzere mevcut otobüs seferleri güncellenirken, belirli saatlerde ek otobüs seferleri planlandı.

Bunun yanında bayram süresince (20-21-22 Mart Cuma-Cumartesi-Pazar) kent içi toplu ulaşımda hizmet veren BursaRay, tramvay ve tüm otobüsler, BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecek. Arife günü ile bayramın 3 günü boyunca 10.15-18.30 saatleri arasında her saat karşılıklı düzenlenecek otobüs seferleriyle mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistemin işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler.

BURPARK OTOPARKLARINDA BAYRAM DÜZENLEMESİ

BURULAŞ bünyesinde hizmet veren BURPARK otoparklarında, bayramı öncesi ve bayram süresince yaşanabilecek yoğunluklara karşı gerekli tedbirler alındı. Özellikle turistik bölgelerde artması beklenen araç trafiği göz önünde bulundurularak personel sayısı artırılırken, hizmetin aksamaması ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla çalışma saatleri uzatıldı.

Bayram süresince vatandaşlara daha konforlu ve kesintisiz hizmet sunabilmek adına Yeşil Katlı Otoparkı, Doğanbey Zeminaltı Otoparkı, Merinos Yerleşkesi Otoparkı, Millet Bahçesi Zeminaltı Otoparkı, Emirsultan Zeminaltı Otoparkı, Mudanya İDO Otoparkı, Mudanya Halitpaşa Otoparkı ile Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi otoparkları 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

ZABITA EKİPLERİ SAHADA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bayram öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya 716 33 00 - 716 33 40 ve Alo Belediye 153 no'lu hatta gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca; şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde yeterli sayıda personel görevlendirildi.

İTFAİYE TEŞKİLATI GÖREV BAŞINDA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise bayram boyunca 17 ilçede 31 noktada 162 araçla yangın müdahale, kentsel arama kurtarma, kırsal arama kurtarma, köpekli K9 arama kurtarma ve drone ekibi ile 24 saat görev başında olacak. Bayram boyunca toplam 647 personelle kentin daha güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için kesintisiz hizmet verecek.

BUSKİ EKİPLERİ DE GÖREV BAŞINDA

Bursa merkez ve tüm ilçelerde 134 araç ve 311 personelle hizmet vermeye devam edecek olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, ALO 185 çağrı merkeziyle her gün olduğu gibi tüm bayram boyunca da 7/24 hizmet etmeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca sahada olacak.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

ALO BELEDİYE: 153

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 185

ZABITA: 716 33 00

TERMİNAL ZABITA KARAKOLU: 716 33 40

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 188

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ: 0850 850 99 16