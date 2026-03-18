Gazeteci Mustafa Özke'nin 7 eseri farklı sanatçılar tarafından bestelendi

Şehmus EDİS

Gazeteci - yazar Mustafa Özke'nin kaleminden çıkan 7 eser, farklı sanatçıların yorumuyla müzik dünyasına kazandırılarak edebiyat ile müziğin güçlü buluşmasına sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanında İngilizce, Fransızca, Arapça ve Orta Asya gibi farklı dillere çevrilen Özke'nin duygu yüklü şiirleri, farklı tarz ve disiplinlerden sanatçıların sesiyle yeniden hayat buldu. Ortaya çıkan eserler Adana'nın kültürel zenginliğini uluslararası sahneye taşıma yolunda önemli bir adım oldu.

'Akdeniz Akşamları'nın efsane yazarı Serhan Kelleözü tarafından bestelenen 'Var mı İstanbul kadar' ve 'Yalnız Kal Anla' şiirlerinin ardından; opera kökenli tenor ve opera-rock crossover sanatçısı Utku Güzelgül, Özke'nin 'Ay Karanlık' ve 'Pusula' adlı eserlerine sesiyle hayat verdi.

Öte yandan Sadık İflazi ve Fikret İflazi tarafından seslendirilen 'Üsküdar', dinleyicilerden büyük beğeni toplarken; Songül İflazi, Fikret İflazi'nin aranjörlüğünde 'Aşk Yelkeni' ve 'Buğulu Cam' eserlerini yorumladı.

Farklı müzikal türlerin bir araya geldiği bu özel projede; klasik müzikten rock'a, halk ezgilerinden modern yorumlara uzanan geniş bir yelpaze dikkat çekiyor.

Gazeteci - yazar Mustafa Özke, eserlerinin müzikle buluşmasından duyduğu memnuniyeti ve ilham kaynaklarını şu sözlerle dile getirdi: 'Şiirlerimin farklı seslerde, farklı yüreklerde yeniden hayat bulması benim için tarifsiz bir mutluluk. Her sanatçı, eserlere kendi ruhunu kattı ve ortaya bambaşka duygular çıktı. Bu çalışmalar yalnızc a benim için değil, Adana'nın kültürel birikimi için de çok kıymetli.

Özellikle 'Üsküdar' benim için çok ayrı bir yerde duruyor. Üsküdar, benim ilham kaynağım; güzel anılarımı biriktirdiğim, duygularımı besleyen bir yaşam sahnesi gibi: Orada yaşadıklarım, hissettiklerim kalemime yön verdi. Bu yüzden 'Üsküdar' sadece bir eser değil, benim iç dünyamın yansımasıdır.'

Gazeteci - yazar Mustafa Özke, debiyatın müzikle harmanlandığı anlamlı çalışmalarıyla, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken; Adana'nın kültürel zenginliğini şiirleri ve öyküleri aracılığıyla dünyaya taşımaya devam ediyor.