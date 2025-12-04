Kayseri Melikgazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, işitme engelli bireyler için Erciyes'te anlamlı bir etkinlik düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, Kayseri'nin turizm merkezi Erciyes Dağı'nın keyfini çıkardılar.

Özel gereksinimli bireylere özel çalışma ve sosyal aktiviteleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli bireylerimizin farkında ve her zaman yanındayız. Bugüne özel onlar için önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Özel gereksinimli bireylerimizle Melikgazi'mizin marka projelerini gezdiğimiz sırada, şehrimizin gözbebeği Erciyes Dağı'nı görmek istediler.

Biz de bu taleplerini böyle anlamlı bir günde yerine getirerek farkındalık oluşturmak istedik. Melikgazi Belediyesi olarak engellerin farkında ve engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Özel gereksinimli bireylerimize yönelik hizmetlerimizle onların ve yakınlarının hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimize selamlarımı iletiyor; Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur diliyorum.' dedi.