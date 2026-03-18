İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

İZMİR (İGFA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Kadifekale Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, şehit ve gazi dernekleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru da bir konuşma yaptı. Doğru, 'Son nefesimize kadar onurlu mirasımıza sahip çıkacağız. Çanakkale'de elde edilen büyük zaferin en önemli nedeni; düşman işgaline karşı Türk milletinin, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, dini, inancı ve mezhebi ne olursa olsun tek yürek hâlinde vatan için kenetlenmesidir. O gün herkes kardeş olmuştu. Çanakkale, kardeşlerle düşmanların savaşıydı.

Çanakkale'de olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olursak ne zalim kalır ne de zulüm. Bizlere düşen en önemli görev ise vatan için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi daima hatırlamak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve birlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışmaktır' ifadelerini kullandı. Doğru, desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a da teşekkür etti.

Törende Narlıdere Arkas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kurtcebe, 'Çanakkale' adlı şiiri okudu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban şehitlik defterini imzalandı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okundu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi ve karanfil bırakıldı. Şehitliklere karanfil bırakarak dua okuyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehit yakınları ve gazilerle de sohbet etti. Tugay, geçtiğimiz günlerde kullandığı F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın kabrini de ziyaret edip ailesine başsağlığı diledi.